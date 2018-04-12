馬英九史丹佛演講 盼珍惜台灣自由民主

前總統馬英九在史丹佛大學演講，一開始唱了著名的英文歌。（中央社）

2018-04-12 16:37

〔中央社〕前總統馬英九今天在史丹佛大學發表演講，他表示台灣面臨諸多挑戰，期盼台灣人民要能瞭解中華民國自由民主得來不易，應該好好珍惜。

這場以「兩岸關係、經濟及台灣民主發展」為主題的演講，在胡佛研究所郝克廳（Hauck Auditorium）舉行，由邀訪的史丹佛大學教授法蘭西斯•福山（Francis Fukuyama）主持，現場有400多名聽眾。

馬英九全程以英文演說，他希望執政的民主進步黨能夠接受九二共識，延緩2025非核家園計畫，正視核能發電的好處，不要讓對台灣人民最重要的民生經濟問題、以及觀光旅遊事業受到影響。

馬英九並批評太陽花運動佔領國會，最後卻都無罪開釋，這在美國、甚至其他國家都是不可能的事。他希望台灣人民要瞭解中華民國的自由民主得來不易，應好好珍惜。

馬英九在與史丹福學者戴蒙（Larry Diamond）對談、回答聽眾提問時也指出，2015年他與中國大陸領導人習近平在新加坡舉行歷史性會談，當時雙方平等對待，不用總統和主席頭銜，以「先生」互相稱呼。

馬英九還說：「晚餐時中國帶了30年茅台，台灣準備25年高粱，最後高粱比茅台受歡迎。」引起現場一片笑聲。

馬英九演講一開始還唱了英文歌曲I Left My Heart in San Francisco。他說，第一次來舊金山是21歲，還是台大法律系學生，待了3個月。

馬英九明天將參訪特斯拉（Tesla）、谷歌（Google）等科技業者，晚間出席僑宴後返台。