台灣能否受邀參與WHA 國際專業媒體關注

台灣今年能否獲邀參與世界衛生大會仍在未定之天。圖為衛福部長陳時中於2017年大會期間在聯合國歐洲總部前廣場發表談話。（資料照）

2018-04-12 16:19

〔記者呂伊萱／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於下月登場，專業媒體「智慧財產權瞭望」（IP Watch）刊登專題報導，指出台灣遭世衛組織（WHO）阻隔在外，將嚴重影響全球防疫安全。

IP Watch總部位於瑞士日內瓦，長期關注為學名藥、強制授權與取得藥品權利等智財權與公共衛生相關議題。IP Watch在4月9日時刊出一篇專題報導，報導引述我衛福部長陳時中與外交部國組司長徐佩勇指出，蔡總統上任後，中國全面阻撓台灣參與WHA及技術性會議，將嚴重影響全球防疫安全。

報導中寫道，台灣從2009年到2016年均受邀參加WHA。今年一群理念相近國家已經接洽世衛組織要求邀請台灣，但WHO新任幹事長譚德塞尚未發出邀請，台灣官員強調，邀請觀察員參加WHA是幹事長權限。該報導並引用WHO發言人回應表示，世衛過去以兩岸諒解為基礎而邀請台灣，所以去年並未邀請，當兩岸可再次達成諒解時，世衛當然會促成台灣與會。

該報導進一步列舉台灣受阻撓的相關資料，包括台灣申請參加18場技術性會議，只獲准參加5場，其中2場甚至是登記便可參加的公眾開放會議，另1場核准參加的技術性會議，則是在會議前一日才通知。該報導調查指出技術性會議參加人員的背景相當多元，未能參加將阻礙台灣獲得關於全球防疫的重要技術性資訊與應對建議，台灣也不能與各國分享資訊，影響非常大。WHO發言人答覆該IP Watch記者詢問時，則仍辯稱與台灣公衛專家保持積極交流。

該報導也引述陳時中說，幹事長譚德塞強調不遺漏任何人、全民健康覆蓋，但台灣2300萬人民沒有受邀，就動搖WHO的核心價值。陳時中受訪時也引述譚德塞多次提到的「病毒無國界」（Diseases know no borders.），因台灣是國際商旅觀光交流樞紐，與鄰近國家的合作經驗值得與世界分享，例如快篩病媒蚊傳染病技術。

報導中也指出，多個理念相近國家和台灣友邦駐日內瓦代表團所組成的「台灣之友」（Friends of Taiwan Group）持續為台灣接洽WHO，要求邀請台灣參與。該撰稿記者曾試圖詢問中國駐聯合國日內瓦代表團，並未得到回應。