花蓮綠營選舉登記開跑 蕭美琴鼓勵新人參政

2018-04-12 15:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮縣黨部即日起開始接受年底公職選舉提名領表登記作業，立委蕭美琴特別陪同幾位首度參選的青年前往縣黨部領表登記。她說，政治工作非常辛苦，尤其花蓮又更加艱困，有理想與勇氣願意投入參選的青年一定要全力支持，年底選戰除了縣長一役需要大家重視，她也將全力作為青年參政的後盾，力求年底選舉集中戰力，為花蓮政壇注入新血。

蕭美琴說，花蓮長期以來政治地方派系根深蒂固，為了讓花蓮能有新的氣象與作為，她不斷在基層培養新血，鼓勵青年參政。雖然花蓮年底選戰大家討論焦點都在縣長選戰，但是基層其他公職選舉也非常重要，必須全力以赴。她更直言「我們的力量來自基層！」所以除了讓有戰力的老將繼續發揮，鞏固原有支持者，栽培新人參政也是她一直以來的責任與使命。

蕭美琴也為幾位優秀的年輕人願意參選基層代表強力背書，她說，在兵家必爭之地的花蓮市國字頭選區，推出勤跑基層服務地方的謝豪杰；而長期以來沒有綠營基層公職的豐濱鄉，現也由在地青年陳科睿角逐鄉民代表。而實力堅強的老將縣議員莊枝財、花蓮市民代表胡仁順（主字頭）、富里鄉民代表潘務本也一同出席到場登記，共同為新人加油打氣。

黨部執行長楊文彬說，今年地方公職人員選舉，花蓮縣議員部分第一選區預計提名五席（含女性保障名額1席）、第二選區提名1席、第三選區提名4席（含女性保障名額1席）、第四選區提名1席、第五選區至第十選區開放登記提名；另外全縣十三鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長部分，則採開放登記提名，登計時間到13日（五）下午五點截止。