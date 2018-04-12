民進黨基隆市黨部強調初選依規定辦理

2018-04-12 15:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕對於基隆市民進黨議員初選出現雜音，民進黨基隆市黨部主委陳東財強調，首次辦初選黨部很嚴謹處理，民調規則都依規定辦理，是按初選區域人口比例加權，全國都一樣，民調前所有參選人也都知道，而且簽署切結書。

針對安樂區初選參選人賴正庸質疑民調加權，1個年輕人相當於8個老人，加權比重差距太大。陳東財說，所謂「加權」是依據人口資料年齡與性別分布，進行的加權處理，是消除樣本結構年輕人較少在家，所造成的偏差，比重差距大，是安樂區的年長者，對於政治的關注程度較年輕人高，較樂於回答問卷、答題完整，而年輕人在完整回答問卷的部分較少，較不願意進行民調訪問所致。

陳東財強調，這次民規則及辦法，開過2次執委會，所有初選民調參選人，都事先知情，且在市黨部選舉對策工作小組、協調委員會、民調委員會的共同見證及協調下，同意民調辦法，在民意調查前，所有民調初選參選人都簽署切結書，民調的過程黨部和參選人都派人觀察、監聽，一切都公開透明，參選人還有雜音，黨部也深感遺憾。

目前民進黨基隆市議員已完成第一波提名，7選區中只有安樂區在4月9日辦理初選，預計提名3男1女，由洪森永、張之豪與陳志成出線，將於18日提執委會通過後公告，提名1名女性則無人登記，市黨部將徵召適當人選。