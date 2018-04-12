獲前瞻計畫補助18億 「台西綠能專區」動起來了

2018-04-12 15:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府提出加速台西工業區土地有效利用策略，調整規劃「台西綠能專區」供綠能發電使用，獲行政院及經濟部工業局支持肯定，列為「再生能源六大專案」之一，第一期開發經費18億2千餘萬元，獲中央全額補助。

雲林縣長李進勇表示，台西綠能專區面積約1176公頃，總開發金額62億元，預計可吸引投資金450億元，全區可建置太陽光電裝置總容量達800MW，相當於105年全國太陽能光電裝置容量（930MW）的86%，2025年國家綠電貢獻度達3.4%，成為亞洲最大的太陽光電廠，將成為台西鄉翻轉「風頭水尾」的建設。

李進勇指出，「雲林離島式基礎工業區」自80年編定至今已27年，經歷多次招商未果，台西工業區閒置多年，縣府配合國家綠能政策，將台西工業區土調整規劃為「台西綠能專區」，並於106年底提案爭取前瞻計畫補助公共設施建設經費，並獲核定補助第一期開發經費18億2777萬元。

建設處長蘇孔志指出，「台西綠能專區」全區採分期分區開發方式辦理，第1期開發作業於107年1月啟動，並依「產業創新條例」、「環境影響評估法」及「非都市土地使用管制規則」等相關法規辦理全區變更開發計畫暨擬定台西區第1期細部計畫、變更可行性規劃及環境影響差異分析，預計107年6月提送開發書件審查，107年底取得開發許可，108年招商公告及提供廠商進駐，109年12月配合升壓站完工併網。