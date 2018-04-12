議員指北市助長委外社工低薪22K 社會局：月內改進

2018-04-12 15:38

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員許淑華今於議會質詢指出，社會局委外社福機構公告規定社工人員薪資45437元，但實際上委外合約卻額外制定「薪資下限」，要求月薪不可低於22639元，等於讓社福機構有空間挪用人員薪資，許質疑市場上22K已有退卻現象，但市府此舉反而等同助長低薪22K。

對此，社會局長許立民允諾，1個月內會找民間委外團體商談，依照委外實施計畫，核實給付社工人員薪資，並於合約內明定委託經費標準，具體規範委外機構社工人員。

台北市議會今天下午舉行民政部門質詢，議員許淑華指出，市府內社工師平均月薪約38K至50K不等，但委外機構只有28K至45K。她說，按社會局委外社福機構公告規定社工人員薪資為45437元，但事實上，標案合約多了一條「薪資下限」，要求勞方時薪不得低於140元、月薪不得低於22639元。

許淑華說，北市社工人員工時長，工作量大，是六都第3名，每人每日平均近7案，第一線危機通報平均每日服務更達近9件，是所謂的「爆肝」行業，導致往往留不住人，流動率極高。

許也提到，做社工的人都有惻隱之心，常將薪水回捐，北市社工比例也居六都第3名；她要求，既然訂定45K，就應核實給付，合約應該明文寫清楚，而不是讓經費不足的社福機構，因其他業務需求，而挪用社工人員薪資，促使機構正常運作，否則就是帶頭給低薪。