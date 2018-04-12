不怕「奇蹟逆轉勝」被複製 鄭文燦10字霸氣回應

2018-04-12 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦今早接受廣播專訪時，談到國民黨參選人陳學聖將和他競爭年底市長選戰，被問及是否擔心陳學聖「複製」當年鄭文燦的奇蹟逆轉勝，鄭文燦霸氣回應：「但陳學聖又不是鄭文燦！」

鄭文燦今早接受《蔻蔻早餐》節目專訪時表示，自己目前民調領先、執政優勢是事實，但執政仍為首要任務，「做好每一天的工作就是選舉的保證」。他直言，選舉不是靠抹黑或吹牛比賽就能選贏，而是要讓人民感到投這票是有價值的，如此一來，選民自會做出判斷，選擇更好的方向。

被問及這次挑戰連任選舉的策略為何，鄭文燦提出了「4個不要」，分別是不打泥巴戰、不做負面選舉、不用傳統選舉方式及不會有宣傳車、看板與旗幟，強調前述宣傳工具只會用在競選總部及造勢活動上。

鄭文燦進一步解釋說，上次選舉有使用這些宣傳工具，而這次不去使用，是因為上次自己是挑戰者，需要讓鄉親認識他，而現在已經身為桃園市長了，不需要再打知名度。

被問到上任至今的桃園市，與以往朱立倫和吳志揚領導下的有何不同，鄭文燦說，相信市民十分有感，而幸福感也不斷提升，此外在公共建設上的美感、質感及使用度均有大幅提升，他接著舉停車場為例指出，過去桃園停車場陰暗且不好用，使用率只有5成，上任後他活化了十幾座停車場，使其明亮且方便，使用率迅速提高到9成。