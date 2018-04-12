蔡英文觀賞官將首藝術麵包 肯定烘焙業提升台灣國際能見度

2018-04-12 15:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「世界麵包大師賽」金牌得主及參賽選手，除肯定他們推展烘焙業的努力與付出，並盼業者繼續努力，提升台灣國際能見度。

蔡英文表示，去年她到高雄拜訪世界麵包冠軍陳耀訓師傅的麵包店時，王鵬傑師傅就表示要代表台灣參加「世界麵包大師賽」。當時她曾預祝王師傅得獎，如今真的得獎，因此她也特別向王師傅道賀。

談及此行來訪的三位麵包師傅，總統指出，王鵬傑師傅以過去參與陣頭的經驗，製作跟真人一樣高的官將首藝術麵包。尤其是要在小塊的麵包上，將繁複的臉譜表現出來，真的非常厲害，他的麵包不但吸引了評審的目光，也將台灣傳統的官將首文化，成功地推廣到世界。

蔡英文認為，3位師傅的麵包作品所展現的不只有台灣的傳統文化，還有自身珍貴的情意。陳有鋕師傅將麵包命名為「銀河的秘密」，代替戒指，獻給這18年來攜手相伴的妻子；而謝忠祐師傅更在比賽結束後跟女朋友求婚。相信這次的比賽對大家來說，一定是個很難忘的回憶。

蔡英文表示，近來政府有一項很重要的焦點工作，就是花蓮震災的救災與復原，政府投入很多人力與物力，協助花蓮復原，3位參賽師傅更慷慨解囊，將得到的獎金全數捐給花蓮，幫助花蓮人，令人感動。

蔡英文指出，這幾年來，台灣烘焙師傅在國際賽事的表現有目共睹，烘焙業者透過選用在地食材、導入產品履歷管理等方式，兼顧食安也創造台灣特色，帶動了國內烘焙業的發展。

除了個人的努力之外，糕餅商業同業公會全國聯合會也在吳官德理事長的帶領下，辦理多場烘焙展，並協助選手參與國際競賽，讓台灣的烘焙產業能夠接軌國際。

蔡英文強調，政府為了進一步發展烘焙業，除了輔導業者使用智慧科技及數位社群行銷創意，對於參與國際競賽的選手，也提供資金及相關協助。

此外，政府也以國家隊的概念，打造台灣品牌形象，向東協、南亞等國家，行銷台灣優質的糕餅產品，希望打開台灣烘焙產業的國際知名度。

最後，除再度感謝大家努力推動台灣烘焙業，提升台灣的國際能見度，也期許他們未來能夠再進一步讓台灣更能被國際社會看到，讓年輕人將烘焙產業視為有希望的產業。