接見大洋洲僑胞 蔡英文：讓海外台灣人都以故鄉為榮

2018-04-12 14:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「大洋洲各地台籍社團回國訪問團」，說明政府積極推動各項改革工作的努力與成果，並強調未來將持續建設台灣，讓海外台灣人都以故鄉台灣為榮。

蔡英文致詞時表示，這1、2年來，一直鼓勵大洋洲的僑胞組團來台灣，很高興此次終於成行，藉由此次訪問，相信大家都會感受到台灣的發展和進步，也會對台灣未來更有信心。

蔡英文指出，這2年來，台灣積極推動各項改革工作，成果也漸展現，台灣經濟的基本面持續在好轉，這是有目共睹的事情。

蔡英文也表示，「5加2產業創新計畫」正在加快台灣產業轉型升級的速度。同時，今年全面啟動的前瞻基礎建設計畫，將會強化國內基礎建設，並提高內需市場的投資能量。

蔡英文強調，台灣目前在綠能、智慧城市、新農業等領域都有很多新的投資題材。她期待訪問團能利用此次機會，好好看看台灣的環境，慎重考慮回來投資。在外交方面，也正藉由新南向政策，發展台灣對外關係的多元格局。

蔡英文說，訪團團員僑居的澳洲、紐西蘭，就是新南向政策的重點國家，台灣跟紐澳有長期且深入的來往，其中紐西蘭與台灣還簽訂《臺紐經濟合作協定》。

事實上，紐澳的產業發展經驗，一直是台灣學習的對象，因此還特別延攬之前擔任紐西蘭奇異果公司全球行銷總裁陳郁然來主持「台農發公司」，拓展臺灣農業的外銷。

蔡英文提到，訪團團員在紐澳事業有成，也有很多人脈，相信他們都能成為台紐澳之間的橋梁，增進雙邊了解，促進雙邊交流和投資，政府重視僑民的態度始終如一，我們也會努力建設臺灣，讓海外台灣人都以故鄉台灣為榮。