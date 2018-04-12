政院拍板 11月開辦農民職災保險 農民自付每月14.4元

政院拍板，農民職災保險預定11月上路。（資料照）

2018-04-12 13:33

〔記者李欣芳／台北報導〕政府將首度開辦農民職災保險。鑑於一般勞工若發生職業災害，可申請勞保給付，但目前約117萬農保被保險人沒有納入職災，行政院院會今天通過「農民健康保險條例修正草案」，由勞保局開辦農民職災保險，採自願加保方式，將先採試辦方式預計在今年11月上路就可試辦，農民僅需每個月自付14.4元。

農委會表示，目前農民健康保險為農民職域性社會保險，但僅有生育給付、身心障礙給付及喪葬津貼等3項給付項目，並無職業災害保險的給付項目。基於增進農民職業安全，完備農民社會保險制度，因此修正農保條例。

農委會統計，截至今年2月底，農保被保險人逾117萬人。由於農保沒有職業災害給付項目，但農民工作潛藏很多風險，例如日本農民因工作受傷、死亡者，每千人中有8.2到8.8人，遠高於全產業平均值每千人2到2.1人。

保費方面，將採單一投保費率，試辦期間每月投保金額10200元，保費費率為0.23％，每月保費24元，其中政府負擔40％、農民負擔60％，也就是農民每月自付14.4元，政府負擔9.6元。

保險人為勞動部勞保局，投保單位則是基層農會，未來也將研議提出不同級距的保費，給農民不同選擇，農委會估算，開辦農民職災保險，政府1年要編列1.4億元預算。