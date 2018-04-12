指控初選民調有問題 基隆安樂區賴正庸揚言換區或脫黨參選

賴正庸（左）質疑民調加權，票票不等值（記者盧賢秀攝）

2018-04-12 13:39

［記者盧賢秀／新北報導］民進黨基隆市議員提名首次舉辦民調出現雜音，但安樂區落選的賴正庸今天召開記者會，質疑民調加權倍數差距大，8個老人不如1個年輕人，還有黑函滿天飛，他不排除黨內換區或脫黨參選。

繼國民黨基隆市長提名出現烏龍事件，民進黨基隆市黨部首次辦議員初選，也出現雜音。

賴正庸說，經向民進黨基隆市黨部索取民調料，目前有2家民調公司數據顯示，1名年輕人的加權倍數幾乎等於8名老人，大家都笑說「一桌老人吃飯全部接到電話民調，還不如一名年輕工讀生」，相較其他縣市辦理初選地區權重差異頂多2倍至3倍，這次安樂區初選加權倍是7至8倍，實在相差太大「票票不等值」。

賴正庸表示，他尊重初選結果，也祝福安樂區參選同志，他不排除黨內換區或是脫黨參選。

此外，民眾向他檢舉，在清明連假期間收到黑函，內容都不是事實，他將向基隆地檢署申告「意圖使人不當選」及「加重毀謗」，要求檢警迅速清查。

民進黨基隆市各區議員已完成第一波提名，只有安樂區在4月9日辦理初選，預計提名3男1女，初選前3名分另是洪森永、張之豪與陳志成，將於18日提執委會通過後公告，女性無人登記，市黨部將徵召適當人選。