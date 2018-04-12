被酸曾說「不選第三次」 蘇貞昌正面回應了

蘇貞昌在臉書描述自己決定參選的心路歷程。（取自蘇貞昌臉書）

2018-04-12 13:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長蘇貞昌今天允諾將為黨出戰新北市長一役，不過之前他曾在保安宮廟埕說過「不選第三次」。蘇貞昌今天見完黨主席蔡英文後，選擇在臉書正面回應，蘇貞昌說，他知道，參選決定會引來質疑，招來許多冷嘲熱諷，甚且是人身攻擊，無法遵守當年的承諾，但是「人生的劇本不是我能偷看」，面對新北市民的期待，新北市的未來發展，他無法放著不管。

蘇貞昌在臉書指出，他原先並無參選的意願，當年在保安宮廟埕說過不選第三次。但近年來，看到新北市停滯不前的現狀，甚且過去跟市民共同打拚努力的驕傲成果，都已不復在，更是感到不忍。基於對新北市的深厚感情，他希望能由優秀的青壯世代參選，他也當然會全力抬轎、奮力輔選，贏回新北。

不過，但這段時間以來，形勢的發展實在出乎意料，人生的劇本不是他能偷看；面對新北市民的期待，新北市的未來發展，及黨的整體佈局需要，他無法放著不管，這是老縣長的不捨心情，也是身為黨員的責任。所以，在經過慎重思考之後，他決定接受黨的徵召。

蘇貞昌表示，他知道這個決定會引來質疑，招來許多冷嘲熱諷，甚且是人身攻擊，無法遵守當年的承諾，他也深深致歉，但大局當前，他選擇承擔。因為這些年來，他一直在新北市，關注整個局勢，這一次選舉非同小可，新北要再起，民進黨要繼續掌舵，台灣要站穩，完全取決於此。「作為一個創黨黨員，當黨有需要，我不能說不；當新北有需要，我不能說不。」

蘇貞昌坦言，這不是他規劃的人生劇本，但會為新北、為黨、為台灣，全力以赴。期待能找回當年台北縣民的光榮與驕傲，讓新北風華再現，他也希望能夠對年底縣市長選舉做出最大的貢獻，扮演好母雞的角色，為黨顧好新北的局，讓議員選舉有最亮眼的成績。