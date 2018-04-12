移動式遊具無法可管 藍委提修法

2018-04-12 13:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日前新竹遠東SOGO巨城店發生兒童遊樂設施意外，但因非固定遊樂設施目前無法可管，也無主管機關，國民黨立委王育敏、林為洲及楊鎮浯提案修「兒童遊戲場安全管理條例」，並要求內政部速修「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」，將移動式遊具也一併納管。

新竹遠東SOGO巨城店內的「飛天椅」遊樂設施發生意外。立法院國民黨團、靖娟兒童安全文教基金會及兒福聯盟今召開「兒童遊戲場，安全無『法』管？」記者會，針對此次意外凸顯出的法規面議題進行檢討。

王育敏指出，根據目前法規，導致非機械式的遊具無法納管，而新竹案例中的移動式遊具也無法可管，各機關間的權責也是分不清，主管機關應定期稽查，並建立緊急處理流程，更為供兒童乘坐的遊具進行源頭管理。

王育敏說，她已提出「兒童遊戲場安全管理條例草案」修法，要將營利、非營利的非機械式兒童遊戲設施一併納管，適用範圍含括各種場域，也盼內政部盡速修改「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」，將移動式遊具也一併納管。

據提案內容，修法三大重點為將營利、非營利的非機械兒童遊戲設施一併納管，並增訂最高為3萬元罰鍰之罰則；主管機關須每年稽查兒童遊戲場、建立事故緊急處置流程；兒童遊戲設施的製造、安裝及啟用須經專業機構認證。