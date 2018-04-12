政院軍人年改草案 五成二不受影響

2018-04-12 13:10

〔記者李欣芳／台北報導〕由於執政黨內部整合問題延宕提出的軍人年改草案，今天上午經行政院長賴清德主持的院會拍板定案，院會通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，有關軍人的起支俸率，明定服役20年起支俸率55％、年增2％，軍人月退地板的最低保障金額訂為少尉一級俸額加計專業加給，也就是38990元。退輔會副主委呂嘉凱說，估計約有5成2領月退俸的軍人將不受這次軍人年改的影響。

行政院政務委員林萬億表示，不受影響的人數主要有2類，1是月退地板在38990元以下者，包括不少榮民。2是原本退休俸率（所得替代率）就在55%以下的士官。

退輔會經估算，有51.96%領月退俸的軍人將不受這次軍人年改的影響。呂嘉凱在行政院院會後的記者會表示，目前領月退俸，受到這次軍人年改影響的士官有5050人，校級軍官49029人，將官則有2233人。

根據政院通過的軍人年改草案，有關18％優惠存款利率的退場，則決定18％優存的本金先不予退回，將分10年調降，優存本金在公布施行後的第11年後全額歸還，這與總統府年改會原本的方案，18％在改革後第1年就退還本金略有不同。

至於有關軍人俸率上限的規定，有別於副總統陳建仁上個月底邀集立委討論的年改方案內容，軍、士官月退俸俸率（所得替代率）上限85％，則分別上調至90％與95％，以強調國家對軍人的照顧立場。

行政院將爭取立法院本會期三讀通過軍人年改的修法，以期與公教年改同步在7月1日上路。賴揆指示國防部及輔導會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並持續加強對外說明，化解疑慮，早日完成修法程序。