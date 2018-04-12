臉書人氣8：3000 桃園官方送手機竟比不過議長早安文

桃園市觀旅局臉書發文按讚數僅8人，被議員酸說，議長發個早安文就有3千多讚，砲轟該局行銷不力。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-04-12 13:03

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市觀光旅遊局今天至市議會進行工作報告，無黨籍議員劉勝全針對該局處在官方臉書發文獲得的按讚數僅8人，遠遠不及議長邱奕勝發個「早安」就能獲3千讚，酸說為了此專頁已辦過送iPad、手機的摸彩，而按讚數卻僅有個位數，質疑觀旅局行銷不力，「行銷到底怎麼做的」？

劉勝全質詢劈頭先問觀旅局一年預算多少，觀旅局長楊勝評回6億元，立刻引起劉質疑「有這麼少嗎」？砲轟局長、主任秘書、主計都答不出來預算，「怎麼會這樣」？，會計主任羅美英見狀趕緊跳出解圍答5億元，楊隨即針對答錯致歉。

劉接著表示，昨天瀏覽該局的行政資訊網站，發現2015年2月2日迄今，該局處的預算表完全沒有更新，質問「你們怎麼回事？2018年呢？」，痛批該局連預算都搞不清楚，怎麼為桃園打拚？楊勝評連忙表示，今天會後內部檢討會立即更新。

劉勝全說，他認為旅遊應與社群合作，楊指出，觀旅局有愛企桃臉書專頁，今年針對國外觀光客創辦IG帳號，另外還有臉書、官網等，劉接著補充，還有一個桃園自在遊臉書專頁，但發文按讚人數僅8人，4月9日更新，415人在追蹤，「議長寫個早安，就有三千個讚，你的行銷是怎麼做的？今年已為這個網站辦過摸彩，人數怎麼回事？」，連番砲火，讓楊勝評差點招架不住。