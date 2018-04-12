逼教部表態 台大自主聯盟擬按鈴告潘文忠瀆職

2018-04-12 12:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部調查台大教授管中閔赴中國兼職疑義，遲不核聘其校長聘書，遭挺管中閔的台大自主聯盟成員不滿，認為教部不作為致校務延宕，認為管中閔到底O不OK要趕快說，不要拖這麼久，下午決定按鈴申告教長潘文忠瀆職，逼官方盡速表態。

台大管中閔被校長遴選委員會選為下屆新校長，卻因未揭露企業獨董職務、與遴選委員有利益迴避問題、學術論文掛名涉學倫，甚至遭具名檢舉涉長期赴中違法兼職，除檢調依國家機密法偵辦外，教部也組跨部會專案諮詢小組調查，而管原擬2月上任，因種種爭議至今未果。

台大自主聯盟發起人之一、台大獸醫學院教授周崇熙表示，台大這段期間沒校長，校務被延宕，如教育部率隊去美國徵才，台大缺席，校內單位約聘人員薪資到三月底，卻因代理校長無法決定經費使用，使部分研究中心約聘雇者須離職，直言台大處「被退步」窘境。

周崇熙說，出來按鈴是因對行政效率感到憂心，要查也快一點，而且面對管中閔案，直言：「如果當事人不說，是否永遠都沒有結果，難道一般法律案件，當事人堅不吐實，就無法結案？」認為管中閔當校長到底O不OK，教育部應快點跟大家說，要有效率，不該再拖，提告教長瀆職，也是為了希望快點有結果，若結果立刻出爐，案由消滅，提告自然不成立。