民進黨中壢區議員初選民調 政二代彭俊豪等5人出線

2018-04-12 12:20

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨今天公布桃園市中壢區議員初選民調結果，中壢區提名5席（含1席婦女保障名額），共有7人投入初選，最後是彭俊豪、張曉昀（女）、黃傅淑香（女）、徐景文、張昌章出線，其中民調最高的彭俊豪為24.43％，彭來自政治家族，父親彭添富曾任省議員、立法委員、省諮議長，現任桃園果菜市場公司董事長，地方人脈雄厚，彭俊豪拿下最高票不令人意外。

獲提名的五席當中，彭俊豪、黃傅淑香是現任議員，黃傅淑香深根基層、民調拿下17.29％；前縣議員徐景文民調17％，他於本屆中壢區立委選舉，代表民進黨挑戰現任立委陳學聖，雖以385票小輸，但在藍大於綠的中壢區，堪稱打了場漂亮的選仗。

新人當中表現最亮眼的是張曉昀，張曉昀打出「中壢大姊姊」的文宣，並以清新、亮眼外表，獲得民眾支持，民調18.14％僅次於彭俊豪。

至於新人張昌章民調10.28％，曾任中壢市民代表，但其票源與無盟議員張運炳嚴重衝突，初選即使過關，未來還是有場艱困選仗要打。

此次中壢區提名五席當中，有一席婦女保障名額，但兩名女性參選人，黃傅淑香、張曉昀表現亮眼擠進前五名，不需要婦女保障名額，另張曉昀為素人參政，民調可加權20％，其未加權就已經穩獲提名。

落選的吳正吉為7.94％、周秀玲4.6％，吳正吉為前縣議員羅文欽助理，但服務區域在平鎮區，跨區參選知名度難免會受到影響，另周秀玲為中壢市前代表會副主席劉威德妻子，也是民進黨全國黨代表，知名度稍嫌不足也影響初選民調。