不爽管爺被卡 藍委要求也查19「綠學官」

2018-04-12 12:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕管中閔台大校長遴選爭議延燒，立法院國民黨團召開記者會指出，蔡政府對管中閔全面追殺，北檢、教育部也應徹查19位待過學術界的內閣成員「綠學官」是否涉及違反相關法規，應先停職，等調查完畢再復職。

管中閔台大校長遴選爭議延燒，國民黨團首席副書記長曾銘宗指出，呼籲教育部、北檢應針對19名待過學術界的「綠學官」從2005年赴中國兼課的狀況，並視為涉及違反兩岸相關規定，盼蔡政府能依法行政、一致標準。

立委賴士葆指出，蔡政府對管中閔全面追殺，網路一有消息、綠媒一報導，教育部就跟進，還成立跨部會委員會查辦，但內政部長葉俊榮明明說謊，不只到一家中國的大學，政府卻理都不理，根本沒有一樣的標準。

立委費鴻泰表示，潘文忠是近年來唯一非教授出身的教育部長，對於兩岸學術交流不理解，他們鼓勵兩岸文化、教育交流，但潘以粗暴無知的手法卡管，已不適任，台灣已成獨裁國家，建議潘離開該職，不要再丟教育界的臉。

立委蔣乃辛說，對於管案，行政院、教育部都是嚴以律人、寬以待己，教育部成立跨部會委員會調查，查了3個月還查不出來，但對葉俊榮說法卻很快認定合法，教育部作法標準不一致，是因人而異，希望能採一致標準來檢視其他部會官員。