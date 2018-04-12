拿「洪素珠們」類比蕭曉玲 台北市議員王欣儀被起訴

2018-04-12 12:07

〔記者錢利忠／台北報導〕前台北市中山國中音樂老師蕭曉玲，不滿國民黨籍台北市議員王欣儀以黨團名義發新聞稿，稱有家長們陳情指蕭曉玲在課堂上講述政治議題，是「洪素珠們」，控告王欣儀公然侮辱；台北地檢署查出根本沒有家長陳情這回事，王欣儀卻將當時引發社會非議的洪素珠與蕭曉玲相類比，今天將王欣儀起訴。

2016年6月9日，台灣民政府成員洪素珠在臉書上公布一段她於228紀念日採訪老榮民的影片，當時她以挑釁的口吻，堵訪1名她認為是中國人的老榮民，該段影片公開後引起公憤，藍綠政營還罕見地同聲譴責。

洪素珠事件爆發數日後，同月14日下午，王欣儀即透過LINE發布新聞稿，以「洪素珠們重回校園？蕭曉玲解聘案藍籲市府尊重司法勿以政治介入教育」為標題，將蕭曉玲類比為洪素珠。

王欣儀發布的新聞稿中還提及，「有家長們陳情」指出，蕭曉玲與辱罵榮民而遭社會廣泛譴責的洪素珠，同屬台灣民政府成員，該組織成員具有相同且較為偏頗的意識形態，擔心洪素珠在學校擔任故事媽媽，對學童灌輸錯誤資訊所造成的不良影響，也會複製在蕭曉玲的課堂上。

蕭曉玲與人本教育基金會為此曾召開記者會，怒控王欣儀的指控不實；蕭曉玲指出，當時自己會加入台灣民政府，是因其主張台灣地位未定論、台灣人民可自己組成自己要的政府，但加入後發現該組織是詐騙集團，「不可諱言，我也被騙了很多錢，所以我隔年就退出了。」

檢方調查，王欣儀涉嫌指示助理在新聞稿中加入「有家長們陳情」等字眼，自行將家長未陳情之事放入稿中，並將當時引發社會非議的洪素珠，拿來與蕭曉玲相類比，且新聞稿另提及蕭曉玲上課常遲到、謾罵不雅字眼、做政治評論等內容，但監察院調查後也證實，並無該篇新聞稿所述情事，認定王欣儀有公然侮辱的真實惡意。