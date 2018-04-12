扛責任戰新北 蘇貞昌說yes！民進黨4/25徵召

蔡英文今天在黨部邀請蘇貞昌會面。（民進黨提供）

2018-04-12 11:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對民進黨新北市長一役，兼任民進黨黨主席的總統蔡英文今天邀請前行政院長蘇貞昌會面，民進黨發言人鄭運鵬轉述，蘇貞昌在會中表示，從過去到現在，都希望給青壯世代機會，也陪著立委吳秉叡，走過新北市每個鄰里，若大家認為他是最有勝選機會的候選人，他做為創黨黨員，為了民進黨、為了新北、為了台灣，他願意承擔責任。

蔡英文選在中央黨部會見蘇貞昌

鄭運鵬轉述，昨天民進黨中執會、選對會一致通過，建議蔡英文主席徵召蘇貞昌，代表民進黨參選新北市長。今天蔡英文主席特別選在中央黨部，跟蘇貞昌就新北市長候選人徵召一事交換意見，會中高雄市長陳菊、選對會召集人林錫耀、陳明文，就選對會處理程序，以及新北市整體選戰布局，對今年選舉戰略布局，還有新北選舉一戰扮演領頭羊的重要性，向蔡英文主席報告。

鄭運鵬轉述，蔡英文主席高度肯定蘇貞昌前院長，過去在台北縣長任內的卓越表現，蘇貞昌在縣長表現，創造民進黨綠色質政品質保證的標竿。

主席盼蘇貞昌不計個人榮辱扛責任

蔡英文也向蘇貞昌表示，新北的選戰是民進黨選戰布局中的重中之重，也能帶動整體氣勢重要佈局，因此經過選對會評估，蘇貞昌不管在個人名望或是對於新北市過去淵源，都是勝選機率最高、民進黨最強候選人，在年底勝選總目標之下，希望蘇貞昌能不計個人榮辱，為新北市、民進黨、台灣扛起責任。

蘇：一路走來他都是顧全大局

據轉述，蘇貞昌表示，他從過去到現在，都希望給青壯世代機會，也陪著吳秉叡，走過新北市每個鄰里，認真拜託新北市民能支持民進黨青壯世代候選人，但是選對會和蔡英文主席評估下，若大家認為他是最有勝選機會的候選人，他做為創黨黨員，一路走來他都是顧全大局，為了民進黨、為了新北、為了台灣，他願意承擔責任。

蘇貞昌也表示，剛走進中央黨部，看到9樓門口的創黨18人小組照片，他也停下來看了一下，他心情跟菊姊一樣，只要黨、台灣有需要，一向都是義無反顧，扛起責任，這就是作為民進黨員的DNA。

新北市軟硬體逐步毀壞感到痛心

蘇也表示，過去一年多以來走過新北市的每個鄰里，看到過去他8年來努力付出、脫胎換骨的台北縣，但也看到過八年的政績沒有好好維持，各鄉鎮精彩活動停辦，新北市的軟硬體都逐步毀壞感到痛心。他基於對新北市民的感情與責任，他會接受蔡主席的徵召，不計個人毀譽、榮辱扛起責任，相信年底的這場選戰一定要全黨團結才能勝利，支持中央推動改革，這是他一貫的初衷。

林錫耀也報告，關於蘇貞昌的徵召會在4月25日中執會完成徵召程序。

林錫耀會後受訪表示，今天的會面非常愉快，也達成共識，在主席親自邀請鼓勵之下，蘇院長願意承擔重責大任。

蔡英文與蘇貞昌會面一個多小時，會中包括陳菊、洪耀福、陳明文、林錫耀等人。