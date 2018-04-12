蔣萬安陪新北議員參選人掃街 婆媽粉絲直呼「好帥！」

國民黨立委蔣萬安（左）今天陪同新北市板橋區市議員參選人葉元之掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2018-04-12 11:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨立法委員蔣萬安今天陪同新北市板橋區市議員參選人葉元之掃街拜票，儘管天公不作美，蔣萬安依舊淋雨陪著葉元之向市場民眾握手致意。有婆媽看到蔣萬安，直呼：「你好帥喔！」爭相合照，展現高人氣。

蔣萬安指出，各縣市有年輕朋友願意投入選舉，他都樂意幫忙輔選，雖然年輕是本錢，但也很辛苦，新人知名度不高，投入基層選舉本來就不容易，門檻相對較高，尤其是小選區、多席次的基層選舉，新人面臨現任者扎實的地方服務，更要付出加倍努力。他說，只要能幫助年輕人，他願意挺身而出，希望民眾多給年輕人機會。

蔣萬安也傳授選舉的「撇步」，「選舉沒師傅，骨力就有」（台語），勤走基層，與民眾互動接觸，用誠懇打動選民。例如在市場碰到阿姐、阿姨、阿嬤，把她們的手牽緊緊，親切自然地聊天，嘴吧甜一點，傾聽民眾聲音，就是最好的懇託。

葉元之說，蔣萬安是國民黨最閃耀的一顆星，新人在初選階段民眾都不認識，只能勤跑基層，一步一腳印，蔣萬安當初也是新人參政，靠自己努力打拚，最後贏得勝選，是他學習的對象。