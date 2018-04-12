財團法人法遭藍營杯葛 綠委提案排除宗教團體

立法院司法及法制委員會今日審查財團法人法草案，民進黨團總召柯建銘（右）和國民黨立委討論。（記者黃耀徵攝）

2018-04-12 11:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法法制委員會今排審「財團法人法草案」，由於原先行政院函請立法院審議的版本中，並未排除宗教團體，引起宗教團體與在野黨抗議。國民黨立委上午輪番發言，要求排除宗教財團法人，另訂專法。民進黨團總召柯建銘最後提出修正動議，將宗教財團法人另以法律定之。

財團法人法日前在立法院詢答時，在野黨就曾表達不同意見，國民黨批評民進黨政府上台後假借捐贈之名掠奪民間財產，要求法案在進入逐條前，應先召開公聽會。在上週一召開公聽會後，今日委員會進入逐條審查。

國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗說，財團法人法草案中，法務部與內政部對宗教財團法人的部分有不同意見，宗教團體要不要納入的部分，應該先釐清再審查，如果定位不清，會影響後續立法的相關配套，因此建議先不要審查。

國民黨立委林為洲則批評，現行草案規定，原先接受政府部分捐助的財團法人，轉為民間捐助的財團法人，仍要接受政府監督；林為洲質疑，台積電成立之初也有接受政府補助，當時政府也不知道台積電會賺錢，難道最後要把政府股份補足，變成政府可以主導嗎？

民進黨團總召柯建銘則說，亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）即將進行第三輪評鑑，要求台灣立國際刑事司法互助法、修正公司法、訂定財團法人法等，6月前就要提出報告，這是台灣經濟發展的重要關鍵點，如果第三輪評鑑沒通過，台灣經濟會崩盤。

柯建銘批評，台積電是屬於公司法規範範圍，「什麼時候變成財團法人法」，痛批國民黨立委搞不清楚狀況；柯建銘也以蔣經國基金會為例，說明該基金會原先百分之百是政府捐助，但最後比例被民間稀釋，現在捐助比例雖僅剩39.2％，但總金額仍高達14億多，政府卻無法對基金會進行監督，痛批這根本是「公產變私產」。

他說，將提出修正動議，在財團法人法草案第一條中規定，宗教團體另以法律定之。