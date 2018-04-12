政院拍板！軍人年改地板38990元 18％分10年退場

賴揆拍板軍人年改草案。（資料照）

2018-04-12 11:21

〔記者李欣芳／台北報導〕因執政黨內部整合問題延宕提出的軍人年改草案，今天上午在行政院長賴清德主持的行政院院會終於拍板定案，院會通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」送請立法院審議，有關軍人月退俸的起支俸率，明定服役20年起支俸率55％、年增2％，軍人月退地板的最低保障金額訂為少尉一級俸額加計專業加給，也就是38990元。

至於18％優惠存款利率的退場，則決定18％的本金不予退回，將分10年調降至改革後的月退額。

賴清德表示，此案送請立法院審議後，請國防部及輔導會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並持續加強對外說明，化解疑慮，早日完成修法程序。

賴揆在院會中感謝政務委員林萬億的督導，以及國防部與退輔會的努力。他說，年金改革是社會各界關注的重大議題，公教人員年金法案前經總統在去年8月9日公布，其中涉及年金改革相關重大政策訂於今年7月1日施行。軍人年金改革部分，遵照總統指示，採單獨專案處理，嚴謹考量國軍服役特性，並且在「長留、久用」、從優照顧國軍權益的基礎上，參酌先進國家軍人退撫制度及我國國情，兼顧與公教人員衡平，使軍職人員退撫制度更為合理健全。