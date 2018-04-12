藍營協調高雄市長提名 未開始先爆火花

2018-04-12 10:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央提名協調小組今天上午邀請高雄市黨部主委韓國瑜與不分區立委陳宜民就高雄市長黨內提名進行協調，兩人在還未協調之前，就已先有火花，陳宜民在步入會場前質疑韓國瑜一再拖延提名時間，又球員兼裁判，未辭職參選，韓國瑜則輕描淡寫回應，「球員如何兼裁判，由中央黨部來決定。」

陳宜民說，雖然黨中央傾向採「台中模式」（非初選民調），但這不是他所想像的方式，反而「基隆市模式」可以考慮，因為目前各縣市提名中只有基隆市與高雄市最像，因為當初基隆市黨部主委宋瑋莉參選，「精神就是辭職再參選」，像今天協調會他就不知道「高雄市黨部主委」是誰來？他不樂見球員兼裁判，並強調行政倫理很重要，他與韓的協調應該是由「代理主委」一起參與比較好。

對於究竟要採何種模式，韓國瑜說，他態度完全開放，沒有特別意見，只有兩個原則，也就是節省時間與資源，因為「米缸已經沒米了」。

對於對手要求辭職或請假，韓國瑜說，「球員如何兼裁判，這是中央黨部決定的事」，而且高雄市議員37席提名，有些地方要初選，有些地方參選爆炸或者人選之間意見摩擦，如果市黨部主委為了自己的前途，把議員拋掉，接下來還有近500位里長提名，怎麼辦？如果他只顧自己選舉，會不會被罵翻天？

媒體詢問，陳宜民質疑他黨部主委做得不好，韓國瑜回應，「他自己想他自己吧﹗我做得好不好，人民會有口碑、反應，不是某一個人說了算﹗」