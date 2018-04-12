蘇貞昌離任15年仍受肯定 莊瑞雄：情人還是老的好

蘇貞昌（左一）今上午到民進黨中央黨部，獲高規格歡迎。（記者方賓照攝）

2018-04-12 10:42

〔記者曾韋禎／台北報導〕最新民調顯示，新北市民高度肯定蘇貞昌在台北縣長任內的表現。民進黨立委莊瑞雄形容，「情人還是老的好，走遍天涯海角忘不了」，蘇在離任台北縣長15年後，仍獲高度肯定，這是很大的鼓舞。

台灣世代智庫今公布最新民調。有過半的56.1%受訪者認為民進黨徵召蘇貞昌第三度參選是適當的，有高達63.1%肯定蘇在台北縣長任內的表現；蘇的支持度還以42.6%，略勝國民黨被提名人侯友宜的41.7%。

莊瑞雄引述歌詞指出，情人還是老的好，走遍天涯海角忘不了。沒想到蘇貞昌在2003年離任台北縣長至今已15年，還能獲得這麼高度的肯定，這是一種期待，顯示當年的縣民都對其政績相當滿意，若是恐怖情人的話，想送走都來不及了。

他認為，這是非常大的振奮與鼓舞，顯示只要做得好，時間再久也會被懷念。

民進黨立委劉櫂豪表示，過去可能有人質疑，蘇貞昌已擔任兩屆台北縣長，現在再挑戰是否能被接受？這份民調顯示，選民還是高度支持蘇貞昌。

民進黨立委蔡易餘舉2007年的經典賽事指出，當時已經是興農隊總教練的黃忠義，在球隊落後、滿壘時上場代打，結果打出滿貫砲，率領球隊逆轉勝。由任內滿意度仍這麼高的蘇貞昌來參選新北市長，有機會將滿意度爭取為實質的支持度。

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