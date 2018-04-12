蔡英文會蘇貞昌 民進黨高規格迎接

民進黨可望徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，12日總統兼民進黨主席蔡英文在黨部與會見蘇貞昌。圖為蘇貞昌抵達黨部時，秘書長洪耀福等人下樓迎接。（記者方賓照攝）

2018-04-12 09:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對民進黨新北市長一役，兼任民進黨黨主席的總統蔡英文今天約見前行政院長蘇貞昌，高規格由黨秘書長洪耀福、兩名選對會召集人林錫耀、陳明文在民進黨中央黨部樓下迎接，蘇貞昌未受訪即上樓。

「謝謝大家，謝謝、謝謝」，蘇貞昌在今天上午近九時抵達民進黨中央黨部，黨秘書長洪耀福、兩名選對會召集人林錫耀、陳明文立刻驅前握手歡迎。林錫耀也向蘇貞昌介紹，現在選對會由他和陳明文共同主持。由於此時正逢上班尖峰時刻，因此四人也被卡在等電梯的隊伍當中，跟民眾一起排隊上樓。

選對會共同召集人陳明文受訪表示，昨天選對會建議，徵召蘇貞昌再戰新北市，主席聽到之後就約了蘇前院長，希望今天大家能來見面、溝通，希望鼓勵蘇前院長來戰新北市。

日前有名嘴流出一份民調，被問到是否真有這份民調？陳明文則表示，他不清楚。不過選對會確實有蒐集相關意見。

民進黨將徵召蘇貞昌戰新北市的消息傳出後，有過半民進黨籍新北市議員表達不同意見，被問到這是否代表其他派系的雜音？對此，陳明文回應，新北這件事慢慢在形成共識中，總統跟蘇貞昌見面以後，黨的共識就會形成。

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