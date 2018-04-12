民團號召 0414凱道群眾募資 2018前進WHA！

2018-04-12 09:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕在中國強力干預下，台灣下月要出席世界衛生大會（WHA）希望渺茫，為凸顯台灣參與的正當性，包括台灣聯合國協進會與蕭泰然文教基金會等民團共同主辦「2018前進WHA！」，將於14日（週六）晚上6點在凱達格蘭大道舉辦千人群眾募款餐會，集資前往世衛大會召開地點的瑞士日內瓦，歡迎民眾現場購票共襄盛舉。

發言人曾琮愷表示，這次凱道群眾募資前進WHA，目前邀請出席的貴賓包括前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、衛福部長陳時中、僑委會委員長吳新興、外交部次長吳志中、代表台灣醫師公會全國聯合會理事長的立委邱泰源等人。

曾琮愷表示，民團今年前進WHA，首次在日內瓦舉辦無國界醫院展，給各國媒體了解到台灣醫療對世界的貢獻，正如 世界衛生組織倡議「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC） 的公民醫療平權為宗旨，作為全球三大忙碌航線的台灣，並在超過140個免國家免簽證的同時，台灣絕對在全球防疫工作的角色更具重要性。

曾琮愷說，正緊鑼密鼓的聯繫醫療專業者在國際的外交人員、歐洲、美國各地的台僑，甚至在台灣志願工作者，前往日內瓦預計超過百人，今年我們對國際的訴求，「人無法生而平等，但醫療可以。」台灣不應受到中國打壓而被排除在外。

主辦單位表示，明晚募款餐會每張餐券2000元，歡迎現場購票支持台灣，包括TPE48等團體也會現場表演。另也歡迎大家分享轉自外交部與衛福部製作的全民健康覆蓋網站。