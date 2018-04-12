醫師會堅持「台灣就是台灣」 中國施壓改名踢到鐵板！

去年醫師公會全聯會秘書長王必勝王必勝代表「台灣醫師會」（Taiwan Medical Association）出席在芝加哥舉辦的「世界醫師會」，強調「Taiwan」就是「Taiwan」。（圖擷取自王必勝臉書）

2018-04-12 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣醫師會」在國際組織的護名行動獲得初步勝利！

中國近來屢透過世界衛生組織（WHO）介入，向國際醫療非政府組織（INGO）施壓，要求台灣的醫療組織改名，之前「台灣醫學生聯合會」國籍在世界醫學生聯盟（IFMSA）官網遭改成「中國台灣」。「台灣醫師會」也無法倖免，壓力遽增，不過現在傳出，即使WHO不惜以中斷合作關係施壓，「世界醫師會」（WMA）仍決議，不會要求台灣醫師會改名。

本報曾報導，世界醫師會去年在美國芝加哥召開大會，中國醫師會要求台灣醫師會改名，但當時代表出席的醫師公會全聯會秘書長王必勝在會中強調「台灣就是台灣」，不管什麼狀況都不會改名，獲得其他會員以掌聲支持，成功護名。

《上報》報導，「世界醫師會」（WMA）與台灣向來友好，2016年更在台北舉行WMA大會。然而近2年中國要求WMA接受一中原則，WHO更不惜以中斷合作關係為為要脅，要求台灣醫師會將名稱改為「Chinese Medical Association，Taipei」。不過，WMA在3月下旬以跨國電話會議討論，做出決議，基於尊重每個成員，不要求台灣醫師會（Taiwan Medical Association）改名。

WMA：尊重成員 挺「台灣」不改名

台灣醫師會理事長邱泰源也參與這項電話會議，他證實，WMA在會中明確表示，沒有立場要台灣改名，協會必須尊重成員，而WMA多數成員都認為中國的要求不合理。

由於世醫會本月26至28日舉行理事會，中國代表可能再次要求台灣更名，對此邱泰源說，目前並未掌握中國方面動態，但世醫會的立場很明確，台灣至少已把場面維持住。

邱泰源說，這次護名行動能成功，除了持續的據理力爭，台灣醫療水準和貢獻向國際社會展現，也是很大原因。