廈門祭出對台60條 官員：平潭慘痛經驗殷鑑不遠

2018-04-11 21:58

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦發言人馬曉光今在例行記者會表示，各地各部門繼續加大力度推進31條措施落實，包括浙江省溫州市已落實同等待遇24條、福建省廈門市也頒佈60條具體措施。不過，相關官員表示，台商在平潭島慘痛經驗殷鑑不遠。

馬曉光指出，廈門市在廈台經濟、社會文化交流合作、學習實習、就業創業、居住生活等5個方面推出60條具體措施，增加超出31條措施的新內容。

該方案宣稱，每年要為台灣人提供至少5000個就業和實習機會，且與當地人民享有相同的就業及見習補貼。具有全日制碩士研究生以上學歷的台灣人，在廈門工作滿一年後，不超過35歲的碩士學歷者每人給予人民幣3萬元（約新台幣14萬元）、不超過40歲的博士每人5萬元一次性的生活補貼。

不過，相關官員說，廈門因地理位置，號稱是兩岸對接的前沿平台，但過去推出的優惠政策，並沒有讓台灣民眾真正感受到。而中國過去在福建推出海西區、平潭島、自貿區，其相關優惠措施也未真正落實。

以平潭島而言，是中國吹捧的「對台特區」，中方曾宣稱要把平潭變成「兩岸共同家園」，當時喊出第1年免租金、1年後押金減半收取，並以「一天1個億」的力道來吸引台商，但根據「英國國家廣播公司（BBC）」上月報導，7年過去了，當地還是荒涼一片，大批台商夢碎離場。