明與小英見面 蘇貞昌今晚跑攤：如果有機會替大家做事...

前行政院長蘇貞昌今晚在新北市林姓宗親會的場合，帶頭喊招牌口號。（記者葉冠妤攝）

2018-04-11 20:35

〔記者葉冠妤／新北報導〕前行政院長蘇貞昌可望獲民進黨徵召參選下屆新北市長，明天早上將與總統蔡英文會面商談，他在基層魅力絲毫不減，今晚參加新北市林姓宗親總會新任理事長就職典禮，受到全場熱烈歡迎；致詞時開頭先呼招牌「衝、衝、衝」口號，之後語帶玄機講到「如果有機會替大家做事」，一定會讓新北、讓地方越來越好。

新任理事長林進發住五股，這場典禮選在五股立體停車場舉行。蘇貞昌致詞時說，他很感謝鄉親的支持，讓他能擔任兩任的台北縣長，替大家做事情，更提起當年政績，談到五股立體停車場就是他當縣長時，補助公所興建而成，前五股鄉長鄭漢騰今晚也在場，甚至隔壁的消防隊、抽水站，也是他任縣長時代得到大家支持，和鄉公所一起為地方做事。

蘇前腳才走 侯友宜就到：盼大家多多支持

蘇貞昌說：「我如果有機會替大家做事情，我一定跟大家一樣，跟林姓宗親一樣，為新北市好、為地方好，希望讓地方可以越來越好，讓新北市的鄉親都可以好好生活、好生意、好做事。」

蘇貞昌前腳一走，國民黨新北市長參選人侯友宜隨即步入場內，不過民眾對侯的態度對比蘇冷淡不少；侯友宜致詞則說，自己從未選舉，是一個選舉素人，不懂得拜託選民，還盼大家多多支持。