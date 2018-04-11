明與小英見面 蘇貞昌今晚跑攤：如果有機會替大家做事...

前行政院長蘇貞昌今晚在新北市林姓宗親會的場合，帶頭喊招牌口號。（記者葉冠妤攝）

2018-04-11 20:35

〔記者葉冠妤／新北報導〕前行政院長蘇貞昌可望獲民進黨徵召參選下屆新北市長，明天早上將與總統蔡英文會面商談，他在基層魅力絲毫不減，今晚參加新北市林姓宗親總會新任理事長就職典禮，受到全場熱烈歡迎；致詞時開頭先呼招牌「衝、衝、衝」口號，之後語帶玄機講到「如果有機會替大家做事」，一定會讓新北、讓地方越來越好。

新任理事長林進發住五股，這場典禮選在五股立體停車場舉行。蘇貞昌致詞時說，他很感謝鄉親的支持，讓他能擔任兩任的台北縣長，替大家做事情，更提起當年政績，談到五股立體停車場就是他當縣長時，補助公所興建而成，前五股鄉長鄭漢騰今晚也在場，甚至隔壁的消防隊、抽水站，也是他任縣長時代得到大家支持，和鄉公所一起為地方做事。

蘇前腳才走 侯友宜就到：盼大家多多支持

蘇貞昌說：「我如果有機會替大家做事情，我一定跟大家一樣，跟林姓宗親一樣，為新北市好、為地方好，希望讓地方可以越來越好，讓新北市的鄉親都可以好好生活、好生意、好做事。」

蘇貞昌前腳一走，國民黨新北市長參選人侯友宜隨即步入場內，不過民眾對侯的態度對比蘇冷淡不少；侯友宜致詞則說，自己從未選舉，是一個選舉素人，不懂得拜託選民，還盼大家多多支持。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜今晚赴新北市林姓宗親會理事長就任典禮。（記者葉冠妤攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜今晚赴新北市林姓宗親會理事長就任典禮。（記者葉冠妤攝）

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