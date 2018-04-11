花媽接府秘！阿扁：英菊德鐵三角 是國家新希望

2018-04-11 19:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文今天（11日）正式宣布高雄市長陳菊接任總統府秘書長，前總統陳水扁晚間在最新的一期的［新勇哥物語］寫道，「菊姐加入，形成英菊德鐵三角。這是國家的新希望」。

化身為「勇哥」的陳水扁也提到，自己為陳菊2006年競選高雄市長出錢出力，甚至一審宣判當選無效，他更不計毀譽親自南下為菊姐背書。

至於陳菊能為年底大選有多少加分作用？陳水扁認為，前提在總統能聽進菊姐多少諍言。

［新勇哥物語］-72全文如下：

勇弟：細數歷任總統府秘書長的人事案，能夠讓總統本人親自召開記者會宣布，菊姐應該是史上第一人。

勇哥：不只這樣而已，總統府秘書長的官邸整修還要總統親自去關心進度，菊姐也是前無古人。總統在記者會特別推崇並期勉菊姐的出任，可以分攤她很多對整個社會或對外的溝通，陳菊的政治歷練，可讓她考慮很多事情時更周全。總統的謙卑談話也讓我們看到從今而後的英德內閣，將因總統最信任最敬重的菊姐加入，形成英菊德鐵三角。這是國家的新希望，全體國人都要為總統這次的知人善任按個讚！

勇弟：24年前阿扁市長說過，為什麼做社會局長一定要學有專精的留美留英博士？有愛心就可以擔任社會局的政務首長，菊姐照樣可以做得很出色。一樣的，沒有勞工專業背景的菊姐後來被延攬入閣擔任勞委會主委，一做5年，阿扁譽為「勞工之母」，是歷任勞委會主委做得最好的一個。

勇哥：2006年菊姐轉任民選的高雄市長，首次參選只險勝1100票，其間阿扁如何出錢出力，最後逆轉勝，菊姐應該點滴在心頭。縱使當選了，對手提出的選舉官司，一審宣判當選無效，阿扁更不計毀譽親自南下為菊姐背書。

勇弟：菊姐是福將，也是選舉常勝軍，應該對年底大選有加分作用。

勇哥：這是一定的。但前提在總統能聽進菊姐多少諍言？不是要菊姐來分擔責任，溝通也不是單向的，這個時候，「賴神菊仙」想要傾囊相授、無私力挺才不會枉然！