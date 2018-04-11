林佳龍為韓職開球 行銷台中花博

2018-04-11 19:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今晚在韓國昌原市馬山棒球場與昌原市長安商守共同開球，成為台灣第一位於韓職開球的縣市首長。林佳龍與安商守並簽署「台中宣言」及友好城市，台中市政府表示，台中花博將在11月登場，市府以花博核心理念提出台中宣言，昌原市率先響應簽署，成為國際第一座加入台中宣言的城市。

韓國職棒NC恐龍隊與KT巫師隊今晚在昌原市馬山棒球場開打，效力於NC恐龍隊的旅韓台灣投手王維中擔任先發，林佳龍與安商守共同開球，林佳龍特別穿上王維中背號48號的球衣，為他加油。球場大螢幕更不時投影介紹台中，台中花博吉祥物樂虎、來虎及NC恐龍隊吉祥物也現身，合跳花博舞，邀請世界旅客一起到台中。

林佳龍全程觀看王維中比賽，韓國媒體詢問林佳龍對王維中表現的看法，林佳龍說，王維中具備大將之風，在有人上壘的時候，還能穩定地靠著雙殺解決危機；王維中是台灣第一位加入韓職的選手，很開心他受到韓國民眾喜愛，希望他今天能拿下三連勝。

林佳龍與安商守也共同簽署台中宣言及友好城市，林佳龍說，「這是歷史性的一刻」，台中成為台灣第一座與昌原市締結友好關係的城市，昌原也成為第一座加入台中宣言的城市，別具意義。

林佳龍表示，昌原市在2010年與鎮海市、馬山市合併成為新的昌原市，恰巧的是，同年台中縣市也合併升格為直轄市，兩座城市都在這一年邁入新階段；目前台中已成為台灣第二大城，並獲CNN評為台灣最宜居城市，兩市締結友好關係後，將搭起橋樑，進一步促進台韓間的交流。

安商守表示，在馬山棒球場舉行友好城市及台中宣言簽署儀式，讓昌原市民共同見證兩市友誼，透過今天的機會，也把台中世界花卉博覽會的資訊傳達給韓國民眾，希望兩市交流越來越活躍。

另外，因中信兄弟隊是台中的主場球隊，林佳龍致贈一套中信兄弟隊的球衣給安商守，歡迎NC恐龍隊到台中進行春訓，讓球迷們可以近距離看到王維中的精采表現，並增進兩市運動交流。