柯文哲：台灣至少現在不是中國的一部分

2018-04-11 18:40

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲的兩岸立場長期備受質疑，並牽動年底北市長選舉民進黨與柯文哲是否再度合作，總統蔡英文近期還拋「台灣價值」考卷給柯。柯昨在北市議會接受議員質詢時還不願修改過去「兩岸一家親」說法，再掀爭議；不過，柯今接受北市民進黨議員張茂楠質詢，即公開表示「我是台灣的台北市市長」。

張茂楠先是詢問柯今年年底北市長選舉，要持續當「政治素人」、以「白色力量」為主，或希望再度與民進黨合作？柯先是笑答：「白色力量也是朋友要多。」

張隨即指出，綠營基層關注柯的兩岸立場，並再度詢問柯心中「台灣價值」的定義。柯先是說，市長就做市長的事，就做好北市長的事，那是總統的考卷，「我不該寫那張考卷。」

張茂楠進一步質疑，柯文哲近期一直不願針對兩岸政策表態，是有選舉考量，外界更已經質疑柯為「政治精算師」。柯則抓頭笑說，自己沒有算來算去，就希望越簡單越好，「就無招勝有招」，不管外界說什麼、做什麼就要回歸表現。

張又追問柯「到底台灣是主權獨立國家、還是中國一部分？」柯原是避重就輕說，「人家講我們就聽一聽就好。」但張隨即高分貝嗆柯，行政院長賴清德也說自己是台灣的行政院長，柯只是台北市長卻不敢表態，要求柯正式表態。

柯先是重申「我這是侵犯總統的職權」，不過在張茂楠的逼問下就說，「我是台灣的台北市市長，但我認為不需要特別去講，這是製造總統的困擾」。至於台灣是否為中國的一部分？柯則說，「台灣至少現在不是中國的一部分」，至於未來是不是？就以後再煩惱；面對外界質疑自己出賣台灣還志得意滿，柯說「這是政治抹黑，柯文哲還是柯文哲」。

柯也澄清，統獨藍綠是台灣政治光譜一部分，但是台北市中間選民還是最多的，有時候最重要的得事就是要做實事；柯並再次強調自己不是政治精算師，還說「總統蔡英文不會這樣認為我，我不會給她這樣的感覺，我講話都很隨便，她不會這樣認為。」

此外，市議員李慶鋒質詢時也一度問柯，是否敢主張台灣是一個主權獨立的國家？柯則未答。