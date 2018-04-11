不滿林洲民態度 議員怒罵髒話衝到台前

2018-04-11 18:02

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕今天柯市府到市議會進行施政報告，台市議員陳義洲質詢柯市府大彎北區問題，但林洲民答詢時，卻惹怒陳義洲，他認為林洲民答非所問，氣得他大罵三字經，一度衝到前面，不過被人拉住，之後大罵一句「混帳」，便回到座位繼續質詢。

北市中山區大直明水路的大彎北段，土地使用分區為商業區、娛樂區，並非住宅區；但當年許多建商蓋大樓，賣出低於周邊市價行情的違規住宅，違反「都市計畫法」。去年北市透過稅籍資料裁罰大彎北段的1678戶商業宅，引發當地居民反彈，北市府原本要對違規宅進行開罰，但後來同意每坪繳16至18萬元回饋金，可就地合法，但住戶沒錢繳。

大彎北違規宅民眾昨至議會樓下堵柯文哲，由民意代表拿陳情書交給柯，柯翻了一下便走上議會，準備施政報告。

陳義洲今對此質詢，認為不該裁罰這些居民，因為他們當初買的時候並不知道是商業宅，並做了簡報詢問柯市府問題。當地居民今下午也列席議會4樓旁聽席，看陳義洲質詢。

林洲民回答相關問題談到了大彎南區，但陳義洲強調自己並沒有講到大彎南區，認為林洲民答非所問，他相當不滿林的態度，脫口而出：「XXX」的三字經，一度暴怒衝向林洲民，但遭人拉住，他生氣地說了「混帳」，便退回座位繼續報告，場面隨之平息下來。

柯文哲稍後表示，北市府態度還是要堅持處理，這是累積多年產生的問題，況且監察院也提出看法，繼續犯法下去不是辦法，把它合法化；將請副市長林欽榮、局處長組專案小組，除進行都市計畫通盤檢討，也可請議員、居民代表參加座談會溝通。