和侯友宜合作造勢？ 柯P：我跟他不熟

2018-04-11 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨議員陳慈慧今（11）質詢台北市長柯文哲，問及柯未來是否可能和國民黨新北市長候選人侯友宜合作造勢，柯文哲回應稱和侯友宜「不熟」，也沒有相關規劃。

據《聯合新聞網》報導，台北市長柯文哲今在市議會進行第2天施政報告，民進黨議員陳慈慧質詢時問及，柯文哲曾說國民黨新北市長候選人侯友宜「沒有藍綠」，未來是否可能和侯合作？

柯文哲回答，「我跟他（侯友宜）不熟」，沒有相關合作規劃，也沒和侯講過話，且侯是掛國民黨參選，兩人應該不會合作。柯文哲也認為，侯會自己選，不會找他合作。