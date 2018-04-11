和吳鳳便當會聊行銷 柯文哲感慨台灣節目少有外國新聞

2018-04-11 16:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯Ｐ便當會第三集今天中午登場，邀來活躍台灣演藝圈、具備多國語言能力的土耳其籍藝人吳鳳，2人從教育一路談到觀光、如何行銷台北，對於吳鳳建議應該多利用網路表示贊同，認為把網紅請來台灣，比去辦旅展有效，柯也感慨，台灣的電視（新聞）節目很少有外國的新聞，久而久之讓台灣民眾變成島國心態，所以一直要求教育局能推教育國際化、和國際社會接軌，至少讓學生對國際社會產生一定的興趣。

對於如何和世界接軌，吳鳳一開場就建議市府，可用更多不同的方式去吸引國際目光。例如他最近在個人網路頻道上放一些台灣旅遊影片，很多朋友才知道原來台灣這麼好玩，他也建議政府可多找一些外國網紅，利用他們把台灣推廣到世界。

吳鳳直言，台灣辦很多活動都以在地為主，應該更與國際接軌，不然台灣人（感覺）活在一個很小的世界，外面的外國人都不知道。柯坦言，因為台灣電視節目幾乎很少有外國新聞，久而久之就變成島國心態，所以教育局就在推廣教育國際化，希望讓學生與國際接軌。

談到台北、台灣如何國際化，與如何行銷，柯文哲說，台北市的英語課，比其他縣市多，現在要用開始用英語來教其他的課，才會更生活化，首波在東新國小跟文昌國小一年級試辦雙語教學，三分之一課程，用英語來教音樂、體育、美術，試辦一學期，今年也會再加3校試辦，半年檢討一次。