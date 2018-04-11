議員初選從最後變第1 梁文傑：「她」催票威力可比核子彈

2018-04-11 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今（11日）公布台北市中山大同區議員初選結果，現任議員梁文傑在5搶4的競選過程中，以排名第一順利通過初選。對此，梁文傑也在臉書PO文感謝一路上相挺他的人，還特別點名高雄市長陳菊，指出她的催票威力可比核子彈頭。

梁文傑表示，這是一場空前激烈的初選，在4月2日時民調顯示他是最後一名。梁文傑說，因為這幾個月來，他沒發文宣、沒掛看板、沒宣傳催票，所以很多人認為他穩過，沒有積極為他拉票，甚至還有謠言說他這次沒有要參加初選，「當我要告急的時候，很多朋友都不敢置信，需要我再三解釋大家才真的認真下去」。

「民進黨的初選其實是一場動員比賽」梁文傑指出，雖說是民調，但大家高度動員競爭下來，做出來的結果其實和一般正常的民調有天壤之別，自己忽略了這點，但還好最後靠大家的幫忙挺過來了。

梁文傑也特別點名一路提攜他的陳菊，表示她的催票威力可比核子彈頭，「八年前菊姐挺我第一次參選，想不到八年後還是要靠菊姐救援，實在非常慚愧」。另外，他也感謝桃園市長鄭文燦、綠委吳思瑤、段宜康夫婦及其團隊幫忙掃街、催票。

民進黨中山大同區目前有梁文傑、王世堅、黃向羣、顏若芳等4位議員，另有游錫堃、簡余晏加持的陳怡君來搶出選名額，今天中午公布的電話民調結果，排名依序為梁文傑、陳怡君、顏若芳及王世堅，黃向羣則被擠下無緣競選連任。