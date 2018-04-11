世大運週年慶案挨轟 柯嗆王世堅多方阻撓後道歉

2018-04-11 15:31

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕北市府去年辦世大運成功，外界普遍認為救了台北市長柯文哲的民調。柯今下午赴議會正報告及備詢，但台北市議員王世堅爆料，指市府還要於今年8月19日辦世大運週年慶、國際研討會、重現聖火台等，且距離選舉投票只有3個月，質疑柯世大運吃大飽、淪柯競選連任舞台。未料，柯脫口，「世大運在你多方阻撓之下，還可以辦成功，我覺得很了不起！」

此言一出立刻引起王世堅不滿，指柯文哲「很小人步」、「我汙衊你（柯）什麼？你是市長，我站在議員角色，本來應該監督你，你把這個叫唱衰，我還沒算帳！我自費買350張票，你買幾張？你很多醜事你自己了解。」王要求議會主席、副議長陳錦祥時間暫停，要柯文哲再講一次那4個字（多方阻撓）。

柯文哲不願再講，還說世大運是大家來幫忙，不是一直唱衰。陳錦祥提醒柯講話注意一下，但王世堅繼續追問那4個字；柯文哲說，唱衰跟監督不一樣；還說「算了，還是不要留下紀錄，聽不清楚算了吧！」接著又鬆口說，「我也跟你道歉，我從來沒有指示（辦週年慶）」他拜託市府副秘書長薛春明該怎麼做就怎麼。

陳錦祥提醒，市長有道歉了。未料，柯文哲又對王世堅回嘴，「我跟你道歉，人家道歉你都聽不清楚。」引起議場人員大笑，王則說，「我想說（柯道歉）那是不可能的事。」稍後質詢的台北市議員林世宗說，站在議會監督立場上，他覺得市長失言。

北市府官員則解釋，由於世大運辦得好，教育部、體育署希望將這Know How留下來，並將世大運相關文物移交給中央，作為中華民國體育博物館一部分。但王世堅也質疑，市府可進行世大運總結報告，但卻以私房錢幫柯文哲連任搭競選舞台。柯文哲稍早也回嘴，世大運是台灣的光榮，總結報告「難道你要說很爛，讓全世界知道嗎？」

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