吳敦義：蔡政府將用執政工具 威脅勿挺國民黨

2018-04-11 15:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日下午通過今年直轄市、縣市長第七梯次提名名單，分別為新北市長參選人侯友宜、桃園市參選人陳學聖，至此國民黨已經通過徵召或提名達15個縣市，國民黨主席吳敦義在做裁示時提醒全黨同志，未來蔡政府將以恐嚇或利用各種執政工具，威脅各界不要支持國民黨。

根據國民黨發言人黃健豪轉述，吳敦義在會中表示，目前進行研擬的9合1大選佈局工作，是國民黨的重中之重，目前已經進入最後階段盤點與協調，包括屏東縣、台南市、新竹縣等尚未提名地區，也已有了完整規劃，近日就會完成協調並定局。

吳敦義並提醒所有黨內同志，不要因為蔡英文政府的執政失敗，就以為這場選舉可以坐享其成，因為蔡政府權力集中，除了透過打擊、清算國民黨，還會恐嚇各界不要支持國民黨，利用各種執政工具威脅國民黨支持者，他並擔心蔡政府會利用前瞻建設計畫與公家資源進行輔選，在中、南部會有這些狀況，要求大家仍須謹慎面對。

國民黨組發會則報告指出，雖然侯友宜在新北市初選對比民調上大贏綠營對手蘇貞昌14％至20％，但未來進入選舉階段，所有黨員仍應全力爭取勝選；至於桃園市部分，雖然民進黨籍市長鄭文燦有執政優勢，但仍希望陳學聖透過以往擔任桃園縣文化局長以及地方黨部主委的經驗，以揭弊及主導議題的方式贏得最後勝選。