411事件4週年 民團抗議柯P集遊4原則違憲

2018-04-11 15:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕「411路過中正一事件」今天滿4週年，當時事件發起人、永社副秘書長洪崇晏今天再次集結，但抗議對象變成台北市長柯文哲。柯文哲上月稱要解決「政治路霸」，並公布4項原則處理集會遊行。台灣人權促進會、公投護台灣聯盟、大觀事件自救會、原轉小教室等社會團體今天於台北市政府大樓前抗議，並指柯文哲所公布的原則根本違憲，侵害人民集遊權。

洪崇晏表示，4年前的中正一分局長方仰寧因發文說公投盟集會遊行不予許可，被譏是「超越憲法的男人」，現在發現柯文哲也可以超越憲法，還超越地更誇張，用SOP架空「集會遊行法」。他說，柯可以屢屢失言，但當台灣民眾在街頭履行言論自由時卻受限制。

他也說，民進黨在2013年時曾經發文要廢除「集遊法」的刑罰及許可制等，總統蔡英文也轉貼到臉書上，現在都查得到，民進黨執政後保留禁制區、強制排除，甚至想要跨大禁制區範圍，狠狠打臉民進黨，「蔡英文你臉不會痛嗎？」

長期關心原住民傳統領域的原轉小教室，原於凱達格蘭大道上陳情，半年被趕到捷運台大醫院站，上月被北市府拆除驅離。原轉小教室成員、歌手巴奈‧庫穗（Panai Kusui）表示，政府一次一次派出警察來拆遷他們，而他們唯一辦法就是繼續在街頭反抗「傳統領域劃設辦法」，「台灣民主在倒退，可是權力不會從天上掉下來。」當「傳統領域劃設辦法」返還權利，原住民主委夷將‧拔路兒（Icyang Parod）下台，他們就會回家。

公投盟成員余能生表示，柯文哲利用台灣人民改革台灣的力量拿到執政，現在不但沒有公平正義，更成為紅色魔鬼代言人，公投盟在街頭已經10年多，卻被柯文哲拆除、打壓，而公投盟不僅是唯一受害者，大觀事件自救會、原民團體一樣受影響。

大觀自救會成員唐佐欣表示，他們3月24日遊行時，大安分局不斷對他們舉牌，而當到國有財產署時被警方勒脖子，成員還被控以違反集遊法、妨礙公務、公共危險等罪名。