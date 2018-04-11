民進黨花蓮徵召劉曉玫 蕭美琴：期許她對內謙卑

立委蕭美琴提前在臉書祝福縣議員劉曉玫出線，並期許劉要「對內謙卑」，傾聽基層幹部意見。（資料照）

2018-04-11 14:31

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨花蓮縣長人選，黨高層有意由縣議員劉曉玫出線，選對會今下午開會，預計正式徵召劉擔任縣長參選人，並提報中執會，由中執會通過確定提名。原傾向支持行政院東服中心執行長許傳盛投入選舉的立委蕭美琴，今早提前在臉書給予祝福，並期許劉「對內謙卑」，傾聽基層幹部意見。

民進黨中央選對會人士透露，花蓮因是艱困選區，高層幾經考量劉曉玫在地方經營較久及綜合多指標的評估後，才決定徵召劉選縣長，迎戰國民黨提名的「縣長夫人」徐榛蔚，選對會預計今天提報中執會，由中執會通過確定提名。

立委蕭美琴7日晚間11點多，曾在臉書寫下：「有些時候的狀況會讓人覺得怎麼努力都沒用，然後善良的人最容易被欺負，這是最讓人無力的時候。」被外界解讀是不滿選對會的決定，並幫許傳盛抱屈；記者詢問蕭美琴看法，她回應說：「沒有意見」。

民進黨花蓮縣長人選由劉曉玫出征一事今天似乎就將底定，蕭美琴在今天接近中午時，則在臉書表態給予「祝福！」並寫下她對劉曉玫的期許，希望劉能夠「對內謙卑傾聽基層幹部意見，做事要踏實、對外好好論述縣政政策與願景、發揮戰鬥力，爭取花蓮人支持不同於傅家的地方治理模式。」

蕭也不忘鼓勵許傳盛，要他繼續留在故鄉服務，未來有更好的歷練；並再次重提「我在2016參選立委時就已經表達若當選會做好做滿的立場，所以從未考慮參選今年底的縣長。」

但文中「只是這次選戰面對傅家勢力，許傳盛過去未有選戰經驗，黨中央選對會另有考量，沒有採納我的意見，認為應徵召長期跟傅家糾纏戰鬥也熟悉傅家的劉曉玫議員。我雖然傾向許傳盛，但既然黨中央另有考量，我也祝福……」被綠營人士認為語氣中略顯無奈，也印證縣議員莊枝財9日提及徵召花蓮縣議員劉曉玫出馬擔任縣長參選人，地方發出反彈聲音，認為「中央完全不尊重地方意見！」