湧入3萬人、門票最低3800 樂托邦僅申報2640萬被質疑

樂托邦音樂祭已連續2年在桃園舉行，兩次活動都預估有3萬人入場，但桃園市的實際稅收僅100多萬元。（記者陳昀攝）

2018-04-11 13:54

［記者陳昀／桃園報導］樂托邦國際音樂季上週才熱鬧落幕，桃園市議員舒翠玲今天質詢地方稅務局時指出，去年樂托邦申報收入2640萬元，還申請文化藝術減免，只繳100萬元的稅，但根據市府觀光旅遊局去年宣稱湧入3萬多人，一張門票最便宜3800元，遑論周邊商品的收入等，怎麼可能收入這麼低，質疑市府稽查不力。

桃園市地方稅務局長林延文回應說，業者賣出的每張票都必須經過地稅局驗證核對，加上線上售票、超商購票都必須開發票，根本沒有逃漏稅空間，如果需要追溯查核，必須有具體事證。

舒翠玲指出，樂托邦國際音樂季透過「文化藝術獎助條例」申請減免，娛樂稅5%減半、營業稅5%全免，就算只算1萬人進場，收入也早就超過3800萬元，希望今年能嚴加查核樂托邦的申報情形。

她認為，文化藝術獎助條例應該補助小型基層文化藝術社團，怎麼會用於商業活動，且除了售票收入，現場還有販賣周邊商品與飲食，小罐的台啤單價150元、小罐的海尼根250元。

林延文回應說，營業稅屬國稅局權責，文化藝術獎助條例也是由文化部主管，地稅局是依法辦理，但查稅絕對沒有怠惰。他說，原本桃園市娛樂稅課徵高達10%，沒有什麼大型活動，2016年調降為5%後才陸續吸引大型活動進駐，有助帶動觀光。