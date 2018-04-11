海上閱兵時間確定 小英13日蘇澳基地登艦視導

蔡英文將在本週五到海軍蘇澳基地登艦。圖為蔡英文日前在高雄左營海軍基地登上磐石軍艦與潛艦參觀。（資料照）

2018-04-11 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平將校閱包括航空母艦遼寧號在內的解放軍海軍，對「一帶一路」展示肌肉。總統蔡英文傳出也要登艦視察我國海軍部隊，時間確定在13日、星期五，將前往蘇澳海軍基地登艦海上閱兵。

根據《TVBS》報導，國防部新聞稿指出，蔡英文將在本週五到海軍蘇澳基地登艦，視導國軍要港防衛跟快速應變測考，未來也會安排相關行程，了解國軍的戰備狀況。