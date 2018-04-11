犯罪被害人保護協會20周年 陳建仁：努力幫助更多人獲新生

犯罪被害人保護協會今日舉辦成立20周年大會，邀請副總統陳建仁出席致詞。（記者黃耀徵攝）

2018-04-11 13:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今出席「馨手相攜．榮耀雙十」─犯罪被害人保護協會成立20周年大會，除說明政府致力維護與提升犯罪被害人權益之具體作為，並親自頒獎表揚推動犯罪被害人保護工作有功人士，肯定他們的愛心與付出，期盼大家攜手努力，幫助更多人獲得新生、走向光明的未來。

陳建仁表示，「犯罪被害人保護協會」從草創成立至今，已邁入20周年，這段期間，因為有社會各界資源的挹注、保護志工的服務與奉獻、社工、心理及法律相關專業人士的支持、以及其他非營利組織的互相支援與基層同仁的努力，終於茁壯至今天的規模，而有這樣的成果。

副總統也特別向在場的「馨生人」致敬，他表示，犯罪被害人經歷了黑暗、艱辛，勇敢地走過人生的難關，並且用這段經歷，一起執行犯罪保護工作，以同理、陪伴與分享，幫助更多人獲得新生。因為有他們的參與，保護協會才能有今天的成果；也因為有他們的愛心，台灣才會充滿無限的溫暖與希望。

陳建仁指出，在大家的努力下，「犯罪被害人保護協會」陸續推動相關的法律協助、心理諮商輔導、職業訓練、以及被害人子女就學資助等計畫，提供被害人和家屬及時、有感的服務。近20年來，協會服務的案件超過3萬6千件，服務的人數已超過100萬人次，陪伴許多犯罪被害人走過人生低谷，邁向「馨生」。

副總統說，總統上任之初，曾去探視小燈泡案被害人的家屬王女士，當時王女士對公部門提出了很多建議，並期待公部門的服務要多點溫度、多理解被害人的心情。對於王女士的建議和期許，總統與他都非常了解，整個行政團隊也都很努力積極落實相關建議。例如警察機關，從前年開始增設犯罪被害人保護官，現在刑案一發生，就會立刻通知保護協會，讓被害人和家屬，能夠得到更及時的幫助。

副總統進一步指出，近年來，台灣致力於犯罪被害人人權的維護與提升，在去年的司法改革國是會議中，特別將被害人保護列為獨立議題，關注被害人保護之政策、網絡建構及專業人力養成，並獲致多項決議，目前相關部會都在積極研議辦理，且一一落實。另外，為了讓審判過程更重視被害人的權益，司法院已提出《刑事訴訟法》修正草案，增列被害人保護措施，以保障被害人的隱私權、隔離權及陪同權；希望透過這些改革，讓法院審判過程更衡平，更能兼顧被害人權益的保障。