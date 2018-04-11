強行遣送我詐騙犯到中國 外交部週五召見菲代表抗議

2018-04-11 12:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕78名我國籍詐騙犯上週遭菲律賓政府遣送到中國，據了解，外交部將於本週五（13）召見菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）當面抗議。

78名我國籍詐騙犯在菲律賓遭逮捕拘留，菲律賓政府上週並強行將我國人遣送到中國；外交部在遣送後發表聲明嚴正批評菲方迫於中國壓力，違反國籍管轄原則與當事人意願，也指示我駐菲代表處向菲律賓政府表達嚴正關切。

外交部長吳釗燮今天列席立法院外交委員會報告並備詢，會前受訪時說，有關菲律賓代表這件事，據他所知，巴納佑最近這幾天不在台灣國內，「等他到台灣來，我們馬上召見他」。據了解，外交部已定於本週五（13）召見巴納佑，當面表達抗議，並說明我方立場。

遣送事件發生後，巴納佑透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）發表聲明說，過去3年，類似電信詐騙集團也曾以印尼、肯亞、西班牙、越南、柬埔寨和馬來西亞等國作為犯罪基地，但所有嫌犯落網後，都被遣送到中國起訴。菲律賓有必要與國際社會共同打擊跨域犯罪，並確保犯案者有效起訴並受懲罰，以向犯罪集團發出強烈訊息，「不要在菲律賓從事不法活動」。

對於MECO說所有嫌犯都被遣送到中國起訴一事，不具名的外交官員指出內容並不正確，也表示我方將嚴正就向菲方說明。