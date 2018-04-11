頻頻越界 澎湖海巡隊再度查扣中國漁船〈影音〉

2018-04-11 12:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來天候狀況轉好，中國漁船也傾巢而出，大舉越界澎湖海域作業，海洋巡防總局澎湖海巡隊10日進行威力掃蕩，派遣多艘巡防艦艇執勤，澎湖艦在目斗嶼海域發現「莆湄30161號」中國漁船非法越界，連夜帶案扣回馬公隊部處理。

中國漁船不分季節，冬季以避風為名，頻頻侵擾澎湖南方海域，夏季又肆虐北方海域，澎湖海巡隊不定期實施「護永專案」勤務，擴大掃蕩越界中國漁船，今年今年至目前已查扣5艘越界中國漁船，雖然效果卓著，但也顯示中國漁船有恃無恐，視我國公權力於無物，更嚴重破壞海洋生態。

澎湖艦10日下午4時47分許，巡邏於目斗嶼西北15.4浬海域時，發現一艘中國漁船「莆湄30161號」越界拖網捕漁，澎湖艦立即廣播要求停止作業，並吊放小艇奮勇強靠方式登船檢查，經查「莆」中國漁船為拖網作業，漁獲400公斤，於外海全數進行海拋完畢，並將「莆」號連夜押返馬公港偵辦，經初步調查「莆」船以朱姓船老大為首，共計9名船員利用海象平穩從中國福建湄洲出港到澎湖海域捕魚，遂大膽入侵作業。

雖然澎湖海巡隊依「兩岸人民關係條例」及採取沒入、罰鍰、留置等六大執法手段予以嚴懲越界中國漁船，但中國漁船似乎不怕罰，多次祭出最高額240萬罰金，都能短時間籌募資金交保，因此外界呼籲向印尼等國家一樣，將越界中國漁船炸沉當魚礁，期達到遏阻效用。