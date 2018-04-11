綠營北市議員初選民調 美女新人擠下老將黃向羣

民進黨新人陳怡君（圖左）通過中山大同區初選，擠下老將黃向羣。（記者黃建豪攝）

2018-04-11 12:49

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨台北市議員初選民調，昨晚進行中山大同區電話民調後，今天中午公布結果，在5搶4的競選過程中，前市議員簡余晏子弟兵、新人陳怡君在新人加權下，最後獲得第二名，成績僅次於老牌議員梁文傑，黃向羣則再次落馬。

民進黨中山大同區現任議員共有4名，分別為王世堅、梁文傑、黃向羣、顏若芳，並有新人陳怡君爭搶初選名額，今天中午公布電話民調結果，一度選情告急的梁文傑，在找來大老陳菊助選情況下，以第一順位安全過關、第二順位為有游錫堃、簡余晏加持的陳怡君、第三順位為顏若芳、王世堅墊底通過，黃向羣則被擠下。

陳怡君表示，她認為這樣的結果，並不代表黃向羣議員做的不好，只是顯示社會大眾願意給新人機會，雖然當初大家都跟她說，中山大同區是最硬最難的選區，但她還是用土法煉鋼的方式，一直勤跑基層。

對於此次結果墊底通過，王世堅驚訝表示，4年前他是第一順位，沒想到這次會墊底，但他這次沒有活動、沒有掃街造勢、也沒有錄音催票、沒有找政治明星加持，就是想看在什麼都沒有的情況下，自己還剩下什麼。

黃向羣則表示，只能他說自己「學藝不精 努力不夠」，既然這是選民選出來的陣容，就會尊重選民的決定，此外，這次黨外還有時代力量的挑戰，時力參選人林亮君是很強的對手，接下來會更嚴峻，希望年第這4位同事能努力去選。