韓國瑜參選高雄市長 陳宜民嗆「不接受搓湯圓 」

2018-04-11 12:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜宣布投入高雄市長選戰後後，究竟誰代表國民黨參選高雄市長？另一表態參選的立委陳宜民，今天發表聲明，強調絕不接受搓湯圓，呼籲黨中央即刻啟動高雄市長初選機制。

國民黨中央提名協調小組將於明天邀請韓國瑜、陳宜民進行協調，外傳傾向「台中模式」，不辦正式初選，以民調作為提名人選依據，但陳宜民要求比照「新北市模式」，舉辦正式初選民調。

陳宜民今天發表聲明，表達絕不接受搓湯圓，並要求韓國瑜即刻請假，呼籲黨中央即刻啟動高雄市長初選機制，公布初選辦法及領表、登記、民調時間，勿抹煞其他黨員參選的權利。

陳宜民發言人敖博勝指出，12日中央提名協調小組要開協調會，「但如果韓國瑜不請假，請問協調時，韓國瑜是用什麼身分協調？市黨部主委兼市長參選人？」這樣不公平的球員兼裁判，如何讓高雄市民相信國民黨是有制度的政黨？

另針對外傳國民黨中央傾向採「台中模式」，敖博勝表示，據參與過這次「台中模式」的地方人士指出，台中模式只有初選之名、而無初選之實。所以後續新北市、台北市都不採用，都舉辦正式的初選，開放領表、登記。

敖博勝強調，國民黨是泱泱大黨，如果一個直轄市市長人選，竟用搓湯圓的方式，抹煞其他黨員參選的權利，如何說服高雄市民？