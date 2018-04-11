林昶佐、洪慈庸跳槽民進黨？ 黃國昌背書：不會

2018-04-11 12:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對外傳民進黨持續挖角時代力量立委林昶佐、洪慈庸，時代力量黨主席黃國昌今接受媒體專訪時表示，他完全相信林、洪兩人對黨內的發言，也就是他們不會離開時代力量、投靠民進黨；黃國昌也說，自己是否參選新北，目前還沒做最後決定。

時代力量黨主席黃國昌今接受媒體專訪，被問及近日與總統府副秘書長姚人多在促轉會主委黃煌雄人事案的爭執，黃國昌笑稱，自己在臉書「嘲諷」黃煌雄人事案，卻被姚人多以「不熟促轉條例」為由帶過，他認為這只是執政黨為了要轉移焦點才提出的。

至於姚人多建議，時代力量應扮演整合第三勢力的角色、協助打趴國民黨，黃國昌則以「人多兄」反諷，表示他不理解姚人多身為總統府副秘書長，對其他政黨提出指導的用意何在，他認為時代力量用相同標準檢驗馬政府與民進黨，該監督的就要監督。

主持人問及時代力量年底在台北市的選舉佈局，黃國昌表示，時代力量希望以就事論事的方式討論與台北市長柯文哲的合作關係，在兩岸議題上，時力的確沒辦法認同柯市長的兩岸一家親，但黃國昌坦言，柯文哲在做事時，「還是有做對的地方」，因此無法單純以支持或反對表態。黃國昌說，未來台北市議員是否會邀請柯文哲站台，要看台北市主委林昶佐與參選人的討論，他相信「這樣的討論還在進行」。