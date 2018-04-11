離岸風電遴選 經濟部長：競爭激烈

政府預計在2025年開發5.5GW的離岸風電容量。經濟部長沈榮津表示，本月底會完成遴選，目前競爭激烈。（資料照）

2018-04-11 11:43

〔記者曾韋禎／台北報導〕政府預計在2025年開發5.5GW的離岸風電容量。經濟部長沈榮津表示，本月底會完成遴選，目前競爭激烈，也請台船自製難在國際上取得的特殊工作船。

立法院經濟委員會今審查「再生能源發展條例部分條文修正草案」，經濟部盼綠能的發電量能在2025年達到27423萬瓩。其中20GW為太陽能發電、5.5GW為離岸風電。

民進黨立委賴瑞隆詢問目前的推動進度。沈榮津答覆，有信心在2025年達到27423萬瓩的目標。他說，太陽能的部分，3GW是屋頂型，目前都完成，等示範計畫辦理完畢後，8月就會全面推動；17GW是地面型，需要2.5萬公頃土地，目前已整備5千公頃，許多用地在於地主的問題，已逐一釐清，行政院週五將開會討論。

對於離岸風電之部分。沈榮津說明，本月會完成遴選，共5.5GM的發電量，目前18案的申請量已超過10GM，競爭非常激烈；且都要求國際開發應與國內業者策略聯盟。他說，昨天有請台船董事長鄭文隆進行專案報告，針對部分難從國際取得的特殊工作船，台船將自行製造。